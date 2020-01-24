Экс-первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру теннисистки и не сдержала слезы после последней игры

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании завершила профессиональную карьеру теннисистки, видео прощания спортсменки опубликовал официальный Twitter Australian Open.
Возняцки в декабре прошлого года, еще до начала Открытого чемпионата Австралии по теннису, объявила о том, что этот турнир станет для нее последним.
Тогда спортсменка написала, что завершение профессиональной карьеры не связано с состоянием ее здоровья. В августе 2018 года у датчанки был диагностирован ревматоидный артрит.
Возняцки пробилась в третий круг Australian Open, в первых играх обыграв американку Кристи Ан и украинку Даяну Ястремскую.
В третьем круге теннисистка проиграла представительнице Туниса Унс Джабир. После поединка трибуны аплодисментами поддержали Возняцки, а та не смогла сдержать слез.
OK, we’re not crying. You’re crying.
(Truthfully..we’re in tears * ) #AO2020 | #AusOpen |@CaroWozniacki pic.twitter.com/5HIHkOmlFN
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020
Датчанка трижды являлась первой ракеткой мира, пробыв на вершине рейтинга 71 неделю. В активе Возняцки 30 титулов WTA, в том числе победа на Australian Open 2018 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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