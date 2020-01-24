Экс-первая ракетка мира Возняцки завершила карьеру теннисистки и не сдержала слезы после последней игры

24.01.2020, 13:42, Новости дня

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки из Дании завершила профессиональную карьеру теннисистки, видео прощания спортсменки опубликовал официальный Twitter Australian Open.

Возняцки в декабре прошлого года, еще до начала Открытого чемпионата Австралии по теннису, объявила о том, что этот турнир станет для нее последним.

Тогда спортсменка написала, что завершение профессиональной карьеры не связано с состоянием ее здоровья. В августе 2018 года у датчанки был диагностирован ревматоидный артрит.

Возняцки пробилась в третий круг Australian Open, в первых играх обыграв американку Кристи Ан и украинку Даяну Ястремскую.

В третьем круге теннисистка проиграла представительнице Туниса Унс Джабир. После поединка трибуны аплодисментами поддержали Возняцки, а та не смогла сдержать слез.

OK, we’re not crying. You’re crying.

(Truthfully..we’re in tears * ) #AO2020 | #AusOpen |@CaroWozniacki pic.twitter.com/5HIHkOmlFN

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 24, 2020

Датчанка трижды являлась первой ракеткой мира, пробыв на вершине рейтинга 71 неделю. В активе Возняцки 30 титулов WTA, в том числе победа на Australian Open 2018 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: В Москве 24 января состоялось вручение кинопремии «Золотой орёл». Данное мероприятие накануне собрало практически всех ведущих российских актёров. Исключением не стала и 46-летняя Мария Миронова, которая в беседе с журналистами пояснила о материнских хлопотах. По словам актрисы, она очень рада присутствовать в списке номинантов на лучшую женскую роль второго плана за фильм «Громкая связь». Миронова […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика