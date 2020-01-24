Глава Чувашии после призыва «мочить журналистов» поиздевался над офицером МЧС

В Сети появилось резонансное видео с главой Чувашии Михаилом Игнатьевым, ранее оказавшимся в центре скандала после призыва «мочить» недобросовестных журналистов. На записи глава региона вынуждает офицера МЧС прыгать за ключами от пожарной машины во время торжественной церемонии.

Видео опубликовано на YouTube. Игнатьев, как видно на записи, поднимает руку вверх, вынуждая офицера МЧС, который ниже главы региона ростом, подпрыгивать.

По информации местного издания «Мой город Чебоксары», инцидент произошел в четверг, 23 января, во время торжественного вручения ключей от пожарных машин. Церемония прошла на площадке около Театра оперы и балета.

Произошедшее прокомментировали в МЧС Чувашии. В пресс-службе ведомства заявили РИА «Новости», что эпизод следует расценивать «как дружескую шутку». «Начальник городской пожарной части, которому вручали ключи, и глава республики давно знакомы», – уточнили в региональном управлении.

Там добавили, что глава Чувашии неоднократно посещал городскую пожарную часть и не первый раз вручал ключи от новых пожарных машин ее начальнику.

«Начальник части тоже спортсмен, и в спортивных состязаниях они вместе участвовали. Вместе и по работе, и на учениях», – сказала представитель ведомства. Она призналась, что сотрудники МЧС Чувашии «этого даже не заметили».

Ранее Игнатьев, поздравляя сотрудников СМИ с профессиональным праздником, призвал «мочить» журналистов, пишущих только ради того, чтобы «заработать на разных схемах». Его высказывание осудили в Союзе журналистов РФ и в «Единой России», призвав главу региона извиниться.

В пресс-службе главы Чувашии сообщили, что фраза Игнатьева означала призыв раскрывать сведения о способах заработка и мотивации пишущих «заказной» негатив. Позднее глава региона извинился, пожаловавшись, что в его речи «все передернули и переиначили».





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