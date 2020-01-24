Умерла старейший практикующий хирург РФ Алла Левушкина

Хирург-проктолог Алла Левушкина, являвшаяся старейшим в РФ практикующим хирургом, умерла в Рязани на 93-м году жизни, сообщили в областном минздраве.

В министерстве сообщили, что Левушкина умерла накануне, 23 января, на 93-м году жизни, передает ТАСС.

«По состоянию здоровья она прекратила свою деятельность в больнице в 2018 году, в практическом здравоохранении она проработала 67 лет», – уточнили в ведомстве.

В 2014 году хирургу вручили врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».

Прощание с Аллой Левушкиной состоится 25 января в 14.00 в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11.

Левушкина начала трудовую деятельность в качестве врача в 1951 году. В 1961 году выбрала специализацию хирурга-проктолога.

Окончила курс первого советского проктолога Александра Рыжих, была единственным врачом этой специальности в Рязанской области.

В последние год страдала от возрастного заболевания ног (испытывала трудности при ходьбе), однако сохраняла полную ясность ума и точность работы рук. Оперировала, сидя в специальном кресле. Всего за время работы провела более 10 тыс. операций.

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