В Харькове взорвали банкомат «Ощадбанка»

Неизвестные подорвали банкомат в отделении «Ощадбанка», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте Льва Ландау в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
Информация о взрыве поступила 24 января в 3.08.
«В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», – говорится в сообщении полиции.
Из-за взрыва начался пожар в помещении, который погасили сотрудники ГСЧС.
В течение месяца в Харькове взорвали уже три банкомата. Предыдущие инциденты зафиксированы 25 декабря 2019 года и 11 января 2020 года.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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