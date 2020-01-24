В Харькове взорвали банкомат «Ощадбанка»

Неизвестные подорвали банкомат в отделении «Ощадбанка», расположенном на первом этаже многоэтажного жилого дома на проспекте Льва Ландау в Харькове. Об этом сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о взрыве поступила 24 января в 3.08.

«В результате происшествия пострадавших нет. Сумма нанесенного ущерба устанавливается», – говорится в сообщении полиции.

Из-за взрыва начался пожар в помещении, который погасили сотрудники ГСЧС.

В течение месяца в Харькове взорвали уже три банкомата. Предыдущие инциденты зафиксированы 25 декабря 2019 года и 11 января 2020 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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