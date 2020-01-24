Путин назначил Орешкина и Мединского своими помощниками

Российский президент Владимир Путин назначил бывшего министра экономики Максима Орешкина своим помощником.

Об этом сообщается в указе Кремля.

После того, как на прошлой неделе российское правительство ушло в отставку, вместо 37-летнего Орешкина пост министра экономики занял бывший губернатор Пермского края, 40-летний Максим Решетников.

Путин также назначил своим помощником бывшего министра культуры Владимира Мединского.

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