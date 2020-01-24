Двое российских дипломатов в Болгарии заподозрены в шпионаже

Прокуратура Болгарии открыла досудебные производства в отношении двух российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Об этом сообщает Болгарская служба Радио Свобода.

Речь идёт о неназванном первом секретаре консульского отдела посольства России в Софии и сотрудника торгового представительства России в Болгарии. По утверждению прокуратуры, первый, собирал информацию о механизмах избирательного процесса в стране с 2017 года, второй – секретную информацию об энергетическом секторе.

С какой спецслужбой могли сотрудничать россияне – не сообщается. Оба дипломата обладают дипломатическим иммунитетом, поэтому уголовные дела против них были приостановлены. Генеральный прокурор Болгарии уведомил о ситуации министра иностранных дел.

В конце октября 2019 года болгарская прокуратура обвинила в шпионаже первого секретаря российского посольства. София потребовала от России отозвать дипломата и отказала во въезде российскому военному атташе.

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