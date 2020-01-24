СК начал проверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывавшему улицу в центре Москвы

24.01.2020, 13:21, Новости дня

Московские следователи начали проверку по факту невыплаты зарплаты водителю, который фурой перекрыл проезжую часть Бауманской улицы, сообщили в пресс-службе департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«Следователями Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве проводится проверка информации о невыплате заработной платы водителю большегрузного автомобиля», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Там подтвердили, что в пятницу, 24 января, около 9.00 мск водитель грузовика перекрыл движение на проезжей части улицы Бауманской. Прибывшим сотрудникам правоохранительных органов мужчина сообщил, что его работодатель имеет перед ним задолженность по зарплате.

«После общения с водителем движение по улице восстановлено. В настоящее время транспортное средство находится на стоянке, водитель прибыл в следственное подразделение. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законом», – сказали в СК.

Тем временем Telegram-канал Подъем сообщает, что водителя могут оштрафовать на 300 тыс. рублей. По данным канала, в связи с инцидентом завели административное дело по статье КоАП 12.33: умышленное создание помех в дорожном движении. Для юридических лиц (а водитель использовал фургон своего работодателя) штраф по этой статье в десятки раз больше, чем для физических.



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