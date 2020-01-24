Зеленский рассказал Нетаньяху об украинцах, которые спасали евреев от Холокоста

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху рассказал ему истории об украинских праведниках народов мира. Об этом сообщает пресс-служба украинского президента.
Зеленский сказал, что украинский народ как никто понимает трагедию Холокоста.
Он рассказал о заведующей детским садом Саиде Арифовой, которая жила в оккупированном нацистами Крыму и скрывала национальность своих воспитанников.
«Выдала их за крымских татар, давала им татарские имена, научила крымскотатарскому языку и обычаям, доставала фальшивые документы и медицинские справки. Она – мусульманка по вероисповеданию. Она спасла 88 евреев», – отметил Зеленский.
Он вспомнил об украинском священнике Греко-католической церкви, который находился в концлагере, где содержалось около 700 заключенных. По словам Зеленского, священник отказался от досрочного освобождения, чтобы продолжать помогать заключенным.
«Он спасал евреев, выдав им более 600 церковных метрик о крещении. Он был за это отправлен в концлагерь Майданек. Его звали Омелян Ковч», – сказал украинский президент.
Зеленский также рассказал, что трое братьев его деда стали жертвами Холокоста – их расстреляли фашисты. Его дед вернулся живым с фронта.
«Прошел Вторую мировую войну, внеся вклад в победу над нацизмом и человеконенавистнической идеологией. Через два года после войны у него родился сын. А через 31 год у него родился внук. Через 40 лет внук стал президентом. И сегодня он стоит перед вами», – подчеркнул украинский президент.
Он высказал мнение, что все эти истории – об одном: твоя национальность, религия, возраст, пол, место рождения теряют значение, «когда есть доброе сердце, что движет тобой, и тотальное зло, которому ты противостоишь».
Жертвами Холокоста считаются 6 млн евреев Европы – почти треть от общего числа евреев в мире накануне Второй мировой войны. Именно 6 млн закреплено в приговорах Нюрнбергского трибунала. Тем не менее полного поименного списка жертв не существует. В Украине жертвами Холокоста стали 500 тыс. евреев.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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