Суд снял арест с имущества отца соратницы Курченко

Высший антикоррупционный суд отменил арест недвижимости по делу бывшего первого заместителя директора ДК «Газ Украины» Оксаны Масс. Об этом свидетельствует постановление суда от 16 января.

Речь идет о двух квартирах, двух дома и двух гаражах. Как пишет «Судовый репортер», это имущество Оксана Масс 15 и 24 июня 2015 подарила своему отцу перед тем, как выехала из Украины.

По версии следствия, Оксана Масс, будучи членом Аукционного комитета по продаже нефти, в сговоре с бизнесменом Сергеем Курченко течение 2010 — 2014 годов обеспечила монополизацию подконтрольными Курченко предприятиями рынка сжиженного газа и незаконное завладение должным государству сжиженным газом на сумму 2,2 млрд гривен.

25 марта 2016 Оксане Масс направлено уведомление о подозрении, в тот же день она была объявлена в розыск по Украине, затем и в международный.

2 августа 2016 Апелляционный суд Киева арестовал недвижимость, которую подозреваемая подарила отцу.

Адвокат обратился в суд с просьбой отменить арест, указывая, что владелец имущества не является подозреваемым, обвиняемым или осужденным. Также обвинитель не доказал суду, что недвижимость является вещественным доказательством, орудием преступления или имеет признаки преступного происхождения. Прокурор лишь указал на тесную связь имущества с основной частью досудебного расследования.

Суд обратил внимание, что недвижимость длительное время содержится под арестом и не доказано, что это является пропорциональной мерой пресечения. Арест имущества третьего лица для обеспечения спецконфискации законодательством не предусмотрен.

Скриншот: wanted.mvs.gov.ua

Курченко – беглый украинский бизнесмен, владелец группы компаний ВЕТЭК и медиахолдинга UMH Group. После смены власти в феврале 2014 года он покинул Украину и получил российское гражданство. В отношении Курченко украинские правоохранители расследуют несколько уголовных производств, в Украине он объявлен в розыск.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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