Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече – Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин не смогли пообщаться во время визита в Израиль, но они могут в любой момент договорится о встрече. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».
По его словам, нельзя говорить, что встреча Зеленского и Путина в Израиле в принципе планировалось, была «констатация факта», что они оба будут на мероприятии и, что ели посчитают нужным, то могут переговорить.
Отвечая на вопрос, может ли состояться ли встреча Путина с Зеленским до возможного саммита «нормандской четверки», который может пройти в апреле в Берлине, Песков сказал, что таких планов нет, но если лидеры посчитают это необходимым, то смогут в любой момент договориться о встрече.
По его словам, между президентами «налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».
22 января помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль. Он не исключил, что встреча двух президентов состоится.
22–23 января в Иерусалиме проходил Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, Путин – среди приглашенных на церемонию.
19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский. Утром 23 января Зеленский сообщил, что «из-за ограниченного количества мест» украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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