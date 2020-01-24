Путин и Зеленский могут в любой момент договориться о встрече – Песков

Президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин не смогли пообщаться во время визита в Израиль, но они могут в любой момент договорится о встрече. Об этом 24 января журналистам заявил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков, сообщает «РИА Новости».

По его словам, нельзя говорить, что встреча Зеленского и Путина в Израиле в принципе планировалось, была «констатация факта», что они оба будут на мероприятии и, что ели посчитают нужным, то могут переговорить.

Отвечая на вопрос, может ли состояться ли встреча Путина с Зеленским до возможного саммита «нормандской четверки», который может пройти в апреле в Берлине, Песков сказал, что таких планов нет, но если лидеры посчитают это необходимым, то смогут в любой момент договориться о встрече.

По его словам, между президентами «налажен достаточно конструктивный рабочий контакт».

22 января помощник Путина Юрий Ушаков сообщал, что Кремль получил запрос от Зеленского о встрече с Путиным во время визита в Израиль. Он не исключил, что встреча двух президентов состоится.

22–23 января в Иерусалиме проходил Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц, Путин – среди приглашенных на церемонию.

19 января свое участие в форуме подтвердил Зеленский. Утром 23 января Зеленский сообщил, что «из-за ограниченного количества мест» украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань. С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram. Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят […]