Тысячи иракцев приняли участие в акции протеста против военного присутствия США

Тысячи иракцев в пятницу вышли на улицы Багдада после того, как видный мусульманский проповедник Муктада ас-Садр призвал провести «миллионный» протест против военного присутствия США.

Протест призван убедить Вашингтон вывести войска из страны.

Садр выступает против иностранного военного присутствия в Ираке, но в последнее время он сблизился с Ираном, чьи союзники доминируют в государственных институтах страны после вторжения американских войск в Ирак в 2003 году.

Демонстранты размахивали национальными флагами и выкрикивали слоганы против Соединенных Штатов, которые возглавляют коалицию по борьбе с «Исламским государством» в Ираке и Сирии.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань. С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram. Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят […]