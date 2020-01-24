Тысячи иракцев приняли участие в акции протеста против военного присутствия США

Тысячи иракцев в пятницу вышли на улицы Багдада после того, как видный мусульманский проповедник Муктада ас-Садр призвал провести «миллионный» протест против военного присутствия США.
Протест призван убедить Вашингтон вывести войска из страны.
Садр выступает против иностранного военного присутствия в Ираке, но в последнее время он сблизился с Ираном, чьи союзники доминируют в государственных институтах страны после вторжения американских войск в Ирак в 2003 году.
Демонстранты размахивали национальными флагами и выкрикивали слоганы против Соединенных Штатов, которые возглавляют коалицию по борьбе с «Исламским государством» в Ираке и Сирии.
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