Израильтянка Иссахар отказалась просить Путина о помиловании

Израильтянка Наама Иссахар, отбывающая в России семь с половиной лет колонии по обвинению в контрабанде наркотиков, не стала просить президента России о помиловании. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, сообщает «Интерфакс». По словам омбудсмена, Иссахар считает, что обращения матери и премьер-министра Израиля достаточно для рассмотрения помилования.

Обмудсмен отметила, что у израильтянки «всё в порядке» и у неё нет претензий к содержанию в камере.

Ранее в четверг во время своего визита в Израиль российский президент Владимир Путин встретился с матерью осуждённой израильтянки. Он пообещал учесть её просьбу о помиловании дочери при принятии окончательного решения.

25-летняя Наама Иссахар в апреле прошлого года летела в Тель-Авив из Индии транзитом через Москву. При досмотре в московском аэропорту у неё в багаже обнаружили около девяти граммов гашиша. Иссахар признала факт хранения наркотика, но категорически отвергла обвинения в контрабанде.

Россия предлагала Израилю обменять Иссахар на российского хакера Алексея Буркова, арестованного в Израиле по запросу США. Хакер, однако, был выдан в Соединённые Штаты вскоре после вынесения Иссахар приговора.

Накануне нынешнего визита российского президента израильские СМИ сообщили о передаче права на Александровское подворье в Иерусалиме России в обмен на помилование Иссахар. Российские и израильские власти эти сообщения не прокомментировали.

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