Коалиция штатов попытается через суд запретить размещение в Сети 3D-чертежей оружия

Генеральные прокуроры 20 штатов и округа Колумбия 23 января подали иски с целью остановить навязываемое администрацией Трампа изменение правил публикации чертежей оружия, которое можно изготовить посредством 3D-печати, сообщает портал Techxplore.com.
Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа опубликовала официальные правила, которые передают права на регулирование всех вопросов, связанных с чертежами 3D-оружия, из рук Госдепа в Минторговли. Именно это решение побудило около 20 прокуроров штатов обратиться с иском в суд, поскольку они уверены, что теперь контроль над распространением чертежей 3D-оружия ослабнет и такие «изделия» начнут печатать у себя дома злоумышленники и преступники всех мастей, которым нельзя владеть оружием по закону. Также не следует забывать о террористах, которые вскоре смогут свободно скачать чертежи и получить никоим образом не отслеживаемое оружие для совершения своих кровавых актов.
Сторонники свободного распространения чертежей утверждают, что в стране и без того много незарегистрированного оружия и приобрести, к примеру, пистолет на «черном рынке» не составляет труда. Однако главным аргументом в свою пользу они называют неотъемлемое и гарантированное конституцией право на публикацию человеком в Сети созданного им материала.
Это уже не первое противостояние противников распространения чертежей и законодателей, которые лоббируют интересы оружейных компаний. Пока что побеждали первые, но после прихода к власти Трампа оружейники усилили натиск. Чем завершится новый этап борьбы, станет известно после решения суда по поданным искам.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань. С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram. Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Начались продажи бюджетного аналога Hyundai Santa Fe / 26 ноября
- Российские ученые предложили проект космической станции будущего / 21 января
- Лондон и Дублин договорились возобновить работу правительства Северной Ирландии / 10 января
- Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко не признает вину и отказывается давать показания – адвокаты / 18 декабря
- Сенатор Грэм заявил, что пригласил Джулиани в Сенат рассказать о поездке в Украину / 15 декабря
- Сенцову не разрешили выступить на церемонии вручения премии Европейской киноакадемии / 8 декабря
- Варшава выразила надежду на диалог историков РФ и Польши / 21 января
- 112 — в Британии прокомментировали внесение украинского герба в перечень экстремистской символики / 21 января