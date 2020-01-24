Коалиция штатов попытается через суд запретить размещение в Сети 3D-чертежей оружия

Генеральные прокуроры 20 штатов и округа Колумбия 23 января подали иски с целью остановить навязываемое администрацией Трампа изменение правил публикации чертежей оружия, которое можно изготовить посредством 3D-печати, сообщает портал Techxplore.com.

Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа опубликовала официальные правила, которые передают права на регулирование всех вопросов, связанных с чертежами 3D-оружия, из рук Госдепа в Минторговли. Именно это решение побудило около 20 прокуроров штатов обратиться с иском в суд, поскольку они уверены, что теперь контроль над распространением чертежей 3D-оружия ослабнет и такие «изделия» начнут печатать у себя дома злоумышленники и преступники всех мастей, которым нельзя владеть оружием по закону. Также не следует забывать о террористах, которые вскоре смогут свободно скачать чертежи и получить никоим образом не отслеживаемое оружие для совершения своих кровавых актов.

Сторонники свободного распространения чертежей утверждают, что в стране и без того много незарегистрированного оружия и приобрести, к примеру, пистолет на «черном рынке» не составляет труда. Однако главным аргументом в свою пользу они называют неотъемлемое и гарантированное конституцией право на публикацию человеком в Сети созданного им материала.

Это уже не первое противостояние противников распространения чертежей и законодателей, которые лоббируют интересы оружейных компаний. Пока что побеждали первые, но после прихода к власти Трампа оружейники усилили натиск. Чем завершится новый этап борьбы, станет известно после решения суда по поданным искам.

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