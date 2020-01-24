Коалиция штатов попытается через суд запретить размещение в Сети 3D-чертежей оружия

24.01.2020, 13:14, Новости дня

Генеральные прокуроры 20 штатов и округа Колумбия 23 января подали иски с целью остановить навязываемое администрацией Трампа изменение правил публикации чертежей оружия, которое можно изготовить посредством 3D-печати, сообщает портал Techxplore.com.
Администрация нынешнего президента США Дональда Трампа опубликовала официальные правила, которые передают права на регулирование всех вопросов, связанных с чертежами 3D-оружия, из рук Госдепа в Минторговли. Именно это решение побудило около 20 прокуроров штатов обратиться с иском в суд, поскольку они уверены, что теперь контроль над распространением чертежей 3D-оружия ослабнет и такие «изделия» начнут печатать у себя дома злоумышленники и преступники всех мастей, которым нельзя владеть оружием по закону. Также не следует забывать о террористах, которые вскоре смогут свободно скачать чертежи и получить никоим образом не отслеживаемое оружие для совершения своих кровавых актов.
Сторонники свободного распространения чертежей утверждают, что в стране и без того много незарегистрированного оружия и приобрести, к примеру, пистолет на «черном рынке» не составляет труда. Однако главным аргументом в свою пользу они называют неотъемлемое и гарантированное конституцией право на публикацию человеком в Сети созданного им материала.
Это уже не первое противостояние противников распространения чертежей и законодателей, которые лоббируют интересы оружейных компаний. Пока что побеждали первые, но после прихода к власти Трампа оружейники усилили натиск. Чем завершится новый этап борьбы, станет известно после решения суда по поданным искам.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань. С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram. Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика