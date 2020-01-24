Политика: Возвращение места на Святой земле отвечает приоритетам РФ на Ближнем Востоке

«Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле», – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД депутат Сергей Гаврилов. Он рассказал о том, зачем Москва возвращает единственный русский объект в черте Старого города Иерусалима и что этому может помешать.

В четверг глава германского Императорского православного палестинского общества (ИППО) Николай Воронцов-Гофман заявил, что администрация Иерусалима официально не сообщала о передаче Александровского подворья в собственность России.

Напомним, Александровское подворье – это единственный русский объект в черте иерусалимского Старого города, в нескольких десятках метров от места распятия, погребения и воскрешения Христа. Здание было приобретено Россией в XIX веке. В последнее время святыня контролировалась ИППО, чей глава Воронцов-Гофман еще в 70-е годы эмигрировал в Европу с Украины. В 2015 году премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился оформить юридически все права РФ на подворье.

О том, что Израиль якобы передал РФ права на это подворье еще 30 декабря 2019 года, сообщила газета «Маарив» со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность. Информацию изданию подтвердил высокопоставленный источник в Иерусалиме.

Позже министр экологии Израиля Зеев Элькин в разговоре с РИА «Новости» заявил, что подворье может быть передано России уже через 60 дней. По его словам, этот вопрос обсуждался на встрече сопредседателей межправительственной комиссии в среду. «Если никто не будет противоречить этому, не подаст своих доказательств, то это подворье будет записано на имя российской церкви (РПЦ). Если будут альтернативные просьбы и апелляции, то это уйдет в суд для принятия решения на основании документации, которая есть», – сообщил министр.

Каковы шансы на то, что подворье заберут у Воронцова-Гофмана и оно вновь станет российской собственностью, газете ВЗГЛЯД рассказал глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член Императорского православного палестинского общества Сергей Гаврилов.

ВЗГЛЯД: Сергей Анатольевич, каковы шансы, что Александровское подворье будет передано России?

Сергей Гаврилов: Шансы высокие. Израильская сторона подчеркивала готовность принять в нужный момент политические решения о возврате, но при желании может и затянуть вопрос, включить так называемый механизм судов. Предлог следующий: право собственности не установлено, соответствующие документы не совершенны. Также говорится о том, что есть заинтересованные круги в Германии – ИППО во главе с Воронцовым-Гофманом.

Но максимальный уровень наших двусторонних отношений за многие годы таков, что руководство Израиля в значительной степени заинтересовано в решении имущественных споров с Россией. Эти объекты были приобретены с участием российского государства, с участием установленных физических лиц. Я не вижу больших сложностей с возвращением этих объектов.

ВЗГЛЯД: В чем заинтересованность Израиля вернуть подворье РФ именно сейчас?

С. Г.: Израиль заинтересован в том, чтобы усилить свою привлекательность как страны, уважающей право собственности. Также там заинтересованы в привлечении христианских паломников, и не только из России. Обычно на одного паломника приходится пять туристов, которые тоже посещают святые места. Я бы назвал это религиозным туризмом.

Сергей Гаврилов (фото: Владимир Трефилов/РИА Новости)

ВЗГЛЯД: После возращения потребуется проводить реставрацию подворья?

С. Г.: Да. В случае реставрации всего комплекса, в том числе домовой церкви Святого Александра Невского, Святая земля станет для нас не просто объектом массового паломничества, а притягательным местом, особенно на фоне обострения отношений с рядом греческих епархий, Фанаром и сложностями посещения Афона российскими паломниками. Святая земля становится все более привлекательной.

Кроме того, культурное участие РФ в восстановлении храмов поможет стабилизировать отношения Израиля с Палестинской автономией. Поэтому Израиль в наибольшей степени заинтересован в решении этих вопросов. Мы, в свою очередь, после возвращения подворья будем искренне благодарны Израилю и Палестинской автономии за шаги навстречу. Мы давно этого ждали.

ВЗГЛЯД: Почему РФ не удержала под своим контролем этот уникальный объект?

С. Г.: Огромный массив собственности за рубежом был потерян Россией после 1917 года и в ходе бездарного и безответственного отношения хрущевского правления к нашей заграничной собственности, в том числе на Святой земле. Мы надеемся, что все эти казусы прошлого останутся в истории, что позволит строить нормальные и уважительные отношения с Израилем. Более того, наличие российской церковной собственности на территории Израиля лишь укрепляет наши отношения и делает нас более заинтересованными в укреплении мира и стабильности в регионе.

ВЗГЛЯД: Израильские СМИ предполагают, что вопрос о передаче подворья был решен в пользу РФ в обмен на помилование Иссахар. Обещание Владимира Путина матери Наамы о том, что с ее дочерью «все будет хорошо», воспринято как свидетельство договоренности. Насколько правдива такая версия?

С. Г.: Я могу вам точно подтвердить, что этот вопрос решался задолго до того, как возник вопрос с отбывающей наказание в России Иссахар. Дело в том, что необходимые консультации на уровне МИДов, проверка документов на право владеть подворьем – все это состоялось задолго до этих событий. Требовалось только волевое решение. И на мой взгляд, возможности решения появились в связи с визитом Путина в Израиль.

Я считаю, всегда нужно говорить о проявлении милосердия, возможности помилования оступившихся людей. Но это никак не относится к вопросам восстановления наших объектов духовного значения, центров паломничества. Я думаю, что совмещать два этих события не в интересах ни России, ни Израиля. Это шаги в разных направлениях.

Подворье на порядок значимее. Его возвращение – это серьезный шаг в восстановлении культурных отношений и уважение интересов России, которая веками была покровительницей всех христиан на Ближнем Востоке. Я не хочу вмешиваться в ход решения этого вопроса, но я считаю, что исторически и по справедливости Александровское подворье принадлежит христианам, Русской православной церкви и имеет единственного законного собственника в лице России.

ВЗГЛЯД: Глава Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин в мае 2019 года заявлял, что РФ «работает над возвращением двух объектов исторической собственности в Иерусалиме», в том числе Елизаветинского подворья. А почему решили сейчас передать Александровское, а не Елизаветинское?

С. Г.: По Александровскому подворью шел процесс, который сейчас наиболее близок к решению. Но это не значит, что мы не думаем о других объектах. Надо продолжить процесс и ускорить решение по всем объектам.

ВЗГЛЯД: РФ сыграла важную роль в сохранении христианского мира в Палестине и на Ближнем Востоке. На ваш взгляд, передача подворья еще больше укрепит не столько экономические и политические, сколько духовные позиции Москвы?

С. Г.: Духовные приоритеты для нас императивны. Поэтому РФ всегда защищает христиан и мусульман Ближнего Востока от террора. В дальнейшем мы планируем содействовать Сирии и Ираку в восстановлении монастырей. Мы оказываем гуманитарную помощь людям. Поэтому мы пользуемся таким уважением. Если бы мы действовали, как американцы, борясь за нефть или за военно-политическое влияние, к нам бы относились совсем по-другому.

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