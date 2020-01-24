ООН отправила на оккупированную территорию Донбасса более 100 тонн гумпомощи

Управление верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса 101,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Гумпомощь доставили через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на 12 грузовиках.
Жителям Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В ОНН заявляли, что в 2019 году более 3,5 млн жителей востока Украины нуждались гуманитарной помощи.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань. С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram. Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Guardian — Джонсон отказал Путину в нормализации двусторонних отношений / 19 января
- Новый смартфон LG V60 ThinQ 5G предстанет на выставке MWC 2020 / 25 декабря
- Автоновости: Дмитрий Песков прокомментировал возвращение Opel в Россию / 17 декабря
- Трамп объяснил прозвище Ким Чен Ына / 3 декабря
- Боевики передали украинской стороне тело погибшего офицера «Альфы» Каплунова / 7 декабря
- Врач предупредила об опасности увлажнителей воздуха / 18 января
- «Хищные птицы. Потрясающая история Харли Квинн». Вышел второй трейлер фильма с Робби. Видео / 10 января
- Суд Москвы арестовал экс-главу Щелковского района Подмосковья Валова по делу о взятке / 7 декабря