Бакай и Медведчук в 2009 году помогали Таруте продать корпорацию ИСД россиянам – СМИ

Продажа украинского металлургического холдинга «Индустриальный союз Донбасса» российскому «Внешэкономбанку» в 2009 году стала возможной благодаря посредничеству близких к кремлевскому истеблишменту бизнесменов и политиков Игоря Бакая и Виктора Медведчука. Об этом 23 января написала «Немецкая волна» со ссылкой на конфиденциальные документы.

Свет на детали сделки, которые оставались тайной, пролила судебная тяжба в Лондоне между бывшими партнерами по холдингу Сергеем Тарутой и Виталием Гайдуком.

«Незадолго до продажи контрольного пакета россиянам Тарута и его партнер Олег Мкртчан выкупили у третьего партнера – Виталия Гайдука – его треть акций. Деньги на приобретение акций Гайдука украинцам дал в кредит российский ВЭБ. Лишь считанные недели спустя купленные у экс-партнера акции Тарута и Мкртчан продали россиянам, добавив к этому пакету по 8,1% из своих долей. В пересчете за акцию они получили в разы больше, чем заплатили перед этим своему партнеру. Гайдук получил за свой пакет в 33,8% $750 млн, тогда как Таруте и Мкртчану россияне заплатили по $1 млрд за 8%, которые продал каждый из них», – пишет издание.

ВЭБ владел контрольным пакетом акций ИСД, Тарута и его партнеры – блокирующим.

В 2016 году Гайдук подал иск в Высокий суд Лондона. Он считает себя обманутым и требует от Таруты и Мкртчана $1 млрд компенсации. Судебный спор находится на завершающей стадии.

В письменных объяснениях суду Тарута отверг обвинения в том, что ввел партнера в заблуждение. По его словам, Гайдук при продаже «был в состоянии воспользоваться советами специалистов».

Согласно судебным документам, предметом рассмотрения в Лондоне была комиссия Бакаю. Адвокаты Гайдука предполагают, что этот платеж мог быть «откатом», то есть скрытой взяткой третьим лицам, которые стояли за сделкой.

Тарута, который сейчас является народным депутатом Украины от «Батьківщини», в беседе с «Немецкой волной» заявил, что Бакай «заработал эти деньги, продажей россиянам мы обязаны именно ему».

Издание выяснило, что за посредничество Бакай и Медведчук закрепили за собой опцион на приобретение 10% акций ИСД.

Тарута не скрывает, что сделка 2009 года была бы невозможной без поддержки Кремля. «Важные решения в ВЭБ принимаются российским министерством финансов совместно с главой правительства, который является председателем наблюдательного совета», – констатировал бывший глава ИСД. Премьер-министром РФ на момент продажи корпорации был нынешний президент России Владимир Путин, кумом которого является Медведчук.

С 2014 года крупнейшие заводы ИСД находятся в не подконтрольной правительству Украины части Донбасса, их рыночная стоимость близка к нулю, отмечает «Немецкая волна».

Экс-партнер Таруты и Гайдука Мкртчан в 2014 году Мкртчан отказался от украинского гражданства и получил российское. В 2019 году суд в Москве признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере» и приговорил к девяти годам колонии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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