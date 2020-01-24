Пьяный россиянин застрелил сторожа из охотничьего ружья в ходе ссоры

24.01.2020, 13:05, Разное

В Пуровском районе бездомный мужчина в ходе ссоры выстрелил в сторожа из двухствольного охотничьего ружья 12 калибра. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

По данным Ura.ru, преступление было совершено в жилой избе на базе Ягинетта, в 32 километрах от поселка Сывдарма Пуровского района. В отношении пенсионера возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого заключили под стражу. 



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