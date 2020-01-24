В Кремле дали оценку Грефу

Кремль высоко ценит работу Германа Грефа как на посту руководителя Сбербанка, так и в остальных сферах, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Герман Оскарович действительно чрезвычайно успешный руководитель Сбербанка, и не только Сбербанка», – приводит его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что Греф непосредственно участвует в процессах по искусственному интеллекту, а также «занят в очень многих процессах». «Безусловно, его работа очень высоко ценится», – сказал представитель Кремля.
Вопрос о заявлении Грефа покинуть Сбербанк в случае смены его политики Песков переадресовал в правительство.
Ранее Греф, который возглавляет Сбербанк с 2007 года, выразил надежду, что стратегия развития кредитной организации не изменится в случае смены главного акционера. В противном случае он не исключил свой уход из организации.
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