В Роскачестве перечислили пять правил безопасных покупок в интернете

Специалисты из Роскачества назвали пять эффективных правил безопасной покупки в интернете. При их соблюдении риск оказаться жертвой мошенников или похищения персональных данных сводится к нулю.

Наиболее безопасной покупка считается в том случае, когда ее оплата происходит по факту получения. В данном случае речь идет о приобретении товаров в местных магазинах, если же вещи покупаются за рубежом или в соседних областях и городах, то продавцы обычно требуют предоплату.

Но при соблюдении правил и предоплата не будет являться проблемой. Так, покупатель может завести вторую банковскую карту или виртуальный кошелек, которые будут использоваться исключительно для покупок. На эти платежные системы можно переводить суммы, необходимые для оплаты товаров.

Кроме того, покупателю рекомендуют проверить адрес ресурса, где производится оплата покупок. Часто мошенники создают сайты-двойники с похожими названиями, но при проверке оказывается, что адреса у официального и мошеннического ресурсов разные. Если же адрес сайта верный, то остается убедиться, что он использует безопасное подключение. На это указывает символ «закрытого замка» в левой части адресной строки.

Роскачество советует совершать онлайновые покупки исключительно дома или на работе, где wi-fi сеть зашифрована и защищена от хакеров. Это позволит исключить вероятность перехвата персональных данных.

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