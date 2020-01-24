Мнение: Битва за шахматную корону

Итак, сегодня решающий день матча за мировую шахматную корону в женских шахматах.

Либо Цзюй Веньцзюнь отстоит чемпионский титул, либо ее у нее отберет Александра Горячкина.

В классику Горячкина уже доказала, что играет не слабее чемпионки мира. Теперь же многое решит устойчивость нервной системы и способность преодолеть огромное напряжение, которое сопровождает такие моменты, когда решается, как ты попадешь в историю — как новая чемпионка в ряду великих предшественниц или же как претендентка, которая была близка, но в самый последний момент чего-то не хватило. В какой-то мере это не только шахматное испытание, но и испытание характера. В такиих партиях, цена одного хода и одной ошибки возрастает многократно и шахматная история знает немало моментов, когда в таких решающих сражениях за корону, крошилась нервная система даже у самых хладнокровных шахматистов и шахматисток, как у чемпионов, так и у претендентов.

После того, как 12 классических партий завершились со счетом 6-6 (соперницы выиграли по 3 партии, сведя в ничью остальные, причем Горячкина отыгралась в самой последней — смотри разбор победной партии тут https://www.youtube.com/watch?v=L6Zjg6utrns), борьба переходит на тай-брейк, где сначала соперницы сыграют 4 партии с контролем 25 минут + 10 секунд добавления за ход. Если счет и после этого будет равным, то тогда будут сыграны две блиц-партии с контролем 5 минут + 3 секунды добавления за ход. Если счет после них равный, то играют по этой схеме еще 4 раза по этой схеме. Всего 5.

Если и после этого будет ничья, то тогда мы увидим "партию смерти" или "Армагеддон". Белые получают 5 минут, черные 4 минуты (цвет определяется жребием), после 61 хода включается добавление — 3 секунды за ход. Ничья в этой партии приравнивается к победе черных, поэтому, белые обязаны победить любой ценой. Но есть мнение, что все решится еще до "Армагеддона".

Ниже, две трансляции на русском и английском языках.

Комментирует гроссмейстер и лучший шахматный комментатор Рунета Сергей Шипов.

Комментарии на русском языке.

Комментирует сильнейшая шахматистка современности и многократная чемпионка мира Хоу Ифань и гроссмейстер Найджел Шорт.

Комментарии на английском языке.

Болеем за Александру!

UPD: В первой партии Александра подвыпустила чемпионку в позиции с очень большим перевесом и получилась ничья.

UPD: Во второй партии Александра снова давила, но чемпионка снова смогла защититься, удержав ладейник без пешки.

Источник: Colonel Cassad

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