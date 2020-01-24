Совет экспертов: как избежать переутомления

В первую очередь, стоит создать для себя расписание на день или на неделю. Для этого существуют специальные приложения, которые помогут грамотно распланировать день. Эксперты отмечают, что в список дел обязательно нужно включить время на отдых и общение.

Кроме того, как сообщает ToDay News Ufa, необходимо полноценно высыпаться. Нормой для среднестатистического взрослого человека является восьмичасовой сон. Однако специалисты рекомендуют подстраивать расписание под индивидуальные потребности – кому-то для полноценного отдыха хватает шесть часов, а кому-то и десяти мало.

Сбалансированное питание также поможет организму быстрее восстанавливаться. В пищу необходимо употреблять фрукты, овощи, крупы и мясо. Не стоит отказываться от рыбы и морепродуктов.

В Роспотребнадзоре порекомендовали завести себе хобби. Хорошим занятием для отдыха станут рисование, лепка и другие творческие увлечения.

Напомним, что ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как распознать переутомление у детей. «Понять что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность», – рассказала эксперт.

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