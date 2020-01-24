Совет экспертов: как избежать переутомления

В первую очередь, стоит создать для себя расписание на день или на неделю. Для этого существуют специальные приложения, которые помогут грамотно распланировать день. Эксперты отмечают, что в список дел обязательно нужно включить время на отдых и общение.
Кроме того, как сообщает ToDay News Ufa, необходимо полноценно высыпаться. Нормой для среднестатистического взрослого человека является восьмичасовой сон. Однако специалисты рекомендуют подстраивать расписание под индивидуальные потребности – кому-то для полноценного отдыха хватает шесть часов, а кому-то и десяти мало.
Сбалансированное питание также поможет организму быстрее восстанавливаться. В пищу необходимо употреблять фрукты, овощи, крупы и мясо. Не стоит отказываться от рыбы и морепродуктов.
В Роспотребнадзоре порекомендовали завести себе хобби. Хорошим занятием для отдыха станут рисование, лепка и другие творческие увлечения.
Напомним, что ранее нейропсихолог Ирина Хвингия рассказала, как распознать переутомление у детей. «Понять что у ребенка переутомление, можно по определенным симптомам. Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность», – рассказала эксперт.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Я искренне полагала, что местные царьки, руководившие регионами в 90-е, у нас на Руси перевелись. Персонажи, бравшие по поручению Ельцина «суверенитета сколько хотите», поделившие Россию на удельные княжества, при Путине вывелись подчистую, а сами регионы поняли, что губернатор — это не князь, а завхоз. Ошиблась. Знакомьтесь, руководитель Чувашии. Зовут его Миша. По фамилии — господин […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Женщина-огонь»: откровенный наряд Каменских распалил страсть в украинцах / 23 декабря
- Мнение: Износ электросетевой инфраструктуры в России. Масштабы и перспективы / 23 декабря
- Американские ученые назвали предсказывающий скорую смерть способ / 30 декабря
- Наука: Эмбриональное развитие разобрали по генам / 9 декабря
- Признали святой: Сафронов получил официальный заказ на написание иконы с ликом Началовой / 16 января
- Не маникюрша, а хозяйка салона: Рудковская взорвалась из-за слов Собчак / 26 декабря
- Мнение: Четверка / 10 декабря
- Какие права Зеленский даст Донбассу: «Слуга народа» готовит новый закон об «особом статусе» / 14 декабря