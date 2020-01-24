Ученые воспроизвели голос трехтысячелетней мумии

В Великобритании ученым удалось восстановить голос жреца Несьямуна, который умер в Египте около 3 тыс. лет назад, пишут СМИ.

Как информирует журнал Scientific Reports, у мумии хорошо сохранились голосовые связки и гортань. С помощью компьютерного томографа инженеры составили трехмерную модель органов речи покойного жреца и распечатали ее на 3D-принтере, передает РИА «Новости».

Затем ее соединили с искусственной гортанью и динамиком и записали получившийся звук: нечто среднее между «а» и «э». На видео этот звук можно услышать на 30-й секунде.

Напомним, в октябре французские ученые выяснили, что находится внутри древнеегипетской кошачьей мумии, не вскрывая ее.





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