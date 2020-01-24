Песков рассказал о задержках в ситуации с помилованием Иссахар

Осужденная в РФ гражданка Израиля Наама Иссахар не обращалась к президенту Владимиру Путину с просьбой о помиловании, это тормозит весь процесс, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Мы получили информацию от Москальковой, еще находясь в Иерусалиме, о том, что пока сама девушка, осужденная, не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, и вот это пока весь процесс тормозит… все-таки у нас есть российские законы, и они должны исполняться. Пока сама девушка не обращалась с просьбой о помиловании… Как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании? Это такая ситуация, в данном случае должны быть какие-то формальности соблюдены, чтобы процесс пошел», – сказал Песков, отвечая на вопрос, намерен ли Путин помиловать Иссахар.
Пресс-секретарь пояснил, что просьба о помиловании Иссахар со стороны премьер-министра Биньямина Нетаньяху «констатируется с точки зрения де факто, но она не является основанием для действия с точки зрения де-юро», передает РИА «Новости».
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Иссахар не стала подавать президенту Владимиру Путину самостоятельное прошение о помиловании, считая, что достаточно обращения ее матери и властей Израиля.
В четверг СМИ сообщили, что решение о помиловании Наамы Иссахар якобы уже принято и ведутся переговоры об обмене ее помилования на право собственности на Александровское подворье.
Путин, который посетил с визитом в Израиле, провел встречу с матерью осужденной израильтянки, отметил, что «Наама из очень хорошей, порядочной семьи», и заверил, что «все будет хорошо».
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