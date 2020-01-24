Кучерена: Нааму Иссахар могут передать Израилю для отбывания наказания на родине

Израильтянка Наама Иссахар может быть передана в Израиль для отбывания наказания на родине. Как передает «Интерфакс», об этом заявил глава Общественного совета при МВД адвокат Анатолий Кучерена.

«В данном случае достаточно обращения компетентных органов Израиля в Минюст РФ. А в случае решения вопроса о ее передаче власти Израиля сами будут решать, оставить ее в местах лишения свободы или же освободить», — сказал Кучерена. В таком случае Иссахар может не писать заявление о передаче ее на родину.

Накануне стало известно, что Наама Иссахар не стала писать президенту Владимиру Путину ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

При этом она заявила, что слова Путина можно расценивать как «надежду на досрочное освобождение девушки».

Ранее Путин после встречи с матерью Иссахар заявил, что «все будет хорошо». «Я действительно сейчас встретился с мамой Наамы. Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи. Мне известна позиция премьер-министра, который просит принять соответствующее решение. Все это, безусловно, будет учтено при принятии этого окончательного решения», — сказал Путин.

СМИ сообщали ранее со ссылкой на источники, что Путин может помиловать Иссасхар перед визитом в Израиль.

В апреле 2019 года Иссахар задержали в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, где она делала пересадку во время перелета из Дели в Тель-Авив. В ее багаже нашли 9,6 г гашиша.

В октябре 2019 года ее приговорили к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотических веществ. Иссахар не отрицала, что у нее в рюкзаке были наркотики, но не признавала вину в контрабанде.

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