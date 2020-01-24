Прокуратура Болгарии расследует дело о шпионаже в отношении двух российских дипломатов

24.01.2020, 12:57, Новости дня

Прокуратура Болгарии проводит  расследование в отношении двух российских дипломатов, которые предположительно занимались шпионажем, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как говорится в сообщении, один из подозреваемых с 2017 года «осуществлял разведывательную деятельность, собирая информацию о механизмах избирательного процесса в стране». Собщается, что он — первый секретарь посольства России в Болгарии. Имя подозреваемого не сообщается, такую должность в посольстве занимают восемь человек.

Другой подозреваемый работает в Торредставе Российской Федерации в Софии, он собирал информацию по энергетике.

В октябре 2019 года сообщалось, что прокуратура Болгарии открыла досудебное производство в отношении российского дипломата по обвинению в шпионаже. Дипломата выслали из страны.

Прокуратура не раскрывала его личность, однако тогда речь также шла о первом секретаре посольства России в Болгарии.

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