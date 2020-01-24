«Шахтер» хочет получить за Матвиенко £30 млн, «Арсенал» предлагает £26,5 млн

Донецкий «Шахтер» оценил игрока сборной Украины Николая Матвиенко в £30 млн, сообщает сайт телеканала Sky Sports.
По информации ресурса, в трансфере заинтересован новый главный тренер «Арсенала» испанец Микель Артета, который видел игру Матвиенко, когда был помощником главного тренера «Манчестер Сити». «Шахтер» дважды играл с командой из Манчестера в текущем сезоне Лиги чемпионов.
Sky Sports пишет, что лондонский клуб предпочитает покупке Матвиенко аренду футболиста.
Украинский ресурс «Команда №1» пишет, что «Арсенал» хочет взять украинского игрока в аренду до конца сезона за £4,5 млн с обязательным выкупом за £22 млн.
21 января ресурс Sport Arena сообщил об интересе «Арсенала» к Матвиенко.
22 января агент футболиста подтвердил факт переговоров между «Арсеналом» и «Шахтером» о трансфере защитника сборной Украины.
Ранее американский ресурс The Athletic писал, что в Матвиенко входит в топ-5 трансферных целей «Манчестер Сити».
Матвиенко является воспитанником «Шахтера», также игрок выступал за полтавскую «Ворсклу» и львовские «Карпаты» на правах аренды.
В этом сезоне в активе защитника 21 поединок за донецкий клуб во всех турнирах, где игрок забил один гол и сделал один ассист.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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