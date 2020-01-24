«Тесные связи между двумя странами должны и в дальнейшем динамично развиваться». Зеленский встретился с президентом Израиля

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с израильским президентом Реувеном Ривлином заявил, что Израиль является одним из ключевых торговых партнеров Украины на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация его положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до $2 млрд», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что «тесные связи между двумя странами должны и в дальнейшем динамично развиваться».

Собеседники также обсудили тему Холокоста.

Украинский президент напомнил, что в Украине во время нацистского террора было уничтожено более миллиона евреев и свыше четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

«Трагедия Бабьего Яра известна во всем мире. В 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и Мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра», – рассказал Зеленский.

Украинский президент находится с рабочим визитом в Израиле, где 22–23 января проходил Всемирный форум памяти Холокоста, приуроченный к годовщине освобождения узников нацистского концентрационного лагеря Аушвиц.

Он подтвердил свое участие в форуме 19 января. Утром 23 января Зеленский сообщил, что «из-за ограниченного количества мест» украинская делегация в Израиле передала свои места на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста тем, кто пережил эту трагедию.

Из поездки Зеленского в Израиль пресс-служба президента сообщила только то, что он посетил Стену плача и присоединился к молитве за мир в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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