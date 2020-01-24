В Чите у бездомного забрали четырех детей-маугли

Полиция Читы задержала 37-летнего мужчину, который вместе с четырьмя детьми жил в разрушенном доме без каких-либо удобств. Многодетная семья ютилась на полу в одной из комнат почти разрушенного дома, в морозы грелась у костра и готовила еду на огне.

Детей-маугли отправили в социальный приют «Надежда», их отца задержали. Выяснилось, что он проходил по нескольким тяжким статьям за избиения и кражи и числился в розыске из-за неявки в суд, передает НТВ.

Также сообщается, что мужчина был осужден за хранение наркотиков и скрывался, так как не отбыл наказание до конца. Мать детей ушла из семьи в середине января, передает РИА «Новости».

Отец детей-маугли рассказал, что после рождения дочки и получения материнского капитала семья купила дом, но он оказался гнилой, а работы в деревне не нашлось. Органы опеки предупредили, что заберут детей, потому семья решила уехать в Читу.

В городе мужчина нашел работу, однако быстро ее потерял. Кроме того, родственники, у которых он остановился вместе с семьей, его избили – так сильно, что потребовалась операция.

Пока мужчина лежал в больнице, его жену с детьми выгнали из дома, им пришлось жить в съемной комнате. Хозяева жилплощади каждый день просили водки, а органы опеки требовали официального трудоустройства.

По словам многодетного отца, жена запила, с хозяевами комнаты случилась драка, начались проблемы с полицией, пришлось забрать детей и скрываться.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Забайкальскому краю сообщили, что полицейские поместили отца детей в изолятор.

Отмечается, что он с лета 2019 года «проживал с четырьмя малолетними детьми – пятилетней девочкой и тремя мальчиками шести, 10 и 12 лет – в неприспособленных для проживания зданиях и сооружениях» без отопления и освещения.

Дети «жили в антисанитарных условиях, у них практически отсутствовали необходимая в зимнее время одежда и продукты питания», они не ходят в школу.

В отношении отца детей возбуждено уголовное дело «по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая существенное нарушение прав и законных интересов граждан»)».

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