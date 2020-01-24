Песков: Голосование по поправкам в Конституцию не будет простой формальностью

Голосование россиян за или против предложенного президентом Владимиром Путиным пакета поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли общероссийское голосования состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, представитель Кремля отметил, что «порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены – они, собственно, сейчас разрабатываются».

«Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, «если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в основной закон), то так и произойдет». «Это не формальность, это именно голосование за или против», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимост величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д.

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