Песков: Голосование по поправкам в Конституцию не будет простой формальностью

24.01.2020, 12:51, Новости дня

Голосование россиян за или против предложенного президентом Владимиром Путиным пакета поправок в Конституцию будет иметь определяющее значение, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, может ли общероссийское голосования состояться до или после подписания президентом соответствующего закона о поправках, представитель Кремля отметил, что «порядок и сроки проведения этого голосования будут уточнены – они, собственно, сейчас разрабатываются».

«Мы исходим прежде всего из того, что это голосование не является простой формальностью», – сказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, «если люди посчитают нецелесообразным (внесение поправок в основной закон), то так и произойдет». «Это не формальность, это именно голосование за или против», – подчеркнул пресс-секретарь президента.

В четверг Госдума одобрила в первом чтении президентский законопроект о поправках в Конституцию. Кроме того, нижняя палата парламента приняла закон о введении в Совете Безопасности РФ должности заместителя председателя.

Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимост величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т.д. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Многие СМИ недавно распространили информацию о том, что лес возле известного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь планируют вырубить, а землю отдать под застройку высоток. Впрочем, знаменитости вместе со своими соседями уже выступили против такого решения. По их словам, в таком случае жители близлежащих населенных пунктов попросту лишатся мест для прогулок. К […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика