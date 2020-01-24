ООН отправила на оккупированную территорию Донбасса более100 тонн гумпомощи

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев направило на оккупированные территории Донбасса 101,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом 24 января проинформировала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Гумпомощь доставили через контрольный пункт въезда-выезда «Новотроицкое» на 12 грузовиках.
Жителям Донбасса направили продуктовые и гигиенические наборы, строительные материалы, а также комплекты матери и ребенка.
В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В ОНН заявляли, что в 2019 году более 3,5 млн жителей востока Украины нуждались гуманитарной помощи.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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