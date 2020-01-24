23-летний житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку

В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм.
Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита.
По данным Flashnord, подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение.
Преступнику назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы.
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