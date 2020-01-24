23-летний житель Вологодской области изнасиловал и избил до смерти пенсионерку

В Кириллове Вологодской области вынесли приговор в отношении 23-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в изнасиловании 60-летней женщины и причинении ей смертельных травм.

Экспертиза установила, что перед смертью пенсионерка подверглась сексуальному насилию и была жестоко избита.

По данным Flashnord, подозреваемый признался, что во время застолья подрался с мужем хозяйки и попросил ее проводить его на улицу, где и совершил нападение.

Преступнику назначено наказание в виде 15 лет и 6 месяцев лишения свободы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Количество людей, погибших в результате землетрясения на востоке Турции, выросло до 22. Ранее сообщалось о 19 погибших. Больше тысячи человек пострадали. Об этом пишет Reuters. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В городах, находившихся неподалеку от эпицентра, разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Подземные толчки также […]