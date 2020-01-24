Как обезопасить себя во время интернет-шопинга

24.01.2020, 12:37, Разное

Специалисты отмечают, что следует оплачивать товар при получении на руки. Если имеется возможность, то лучше выбирать наложенный платеж. Это позволит защититься от мошенников, если заказ окажется некачественным.

Эксперты отметили, что расплачиваться за онлайн-покупки следует с помощью дополнительной карты или электронного кошелька. А вот основные реквизиты лучше скрыть, т.к. ими могут воспользоваться мошенники.

Также необходимо обязательно проверять адресную строку браузера перед совершением покупки. В противном случае, можно стать жертвой кражи платежных данных с помощью сайтов-двойников. »
Обычно на таких сайтах оказываются те, кто рискнул перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя», – предупреждают специалисты ведомства.

Эксперты также порекомендовали совершать покупки с помощью зашифрованных Wi-fi сетей.
Открытые сети практически не защищены от внешнего вмешательства, сообщает RT со ссылкой на Nation News.

Перед приобретением также нужно убедиться, что у сайта есть цифровой сертификат, свидетельствующий о его безопасности. О безопасном соединении свидетельствует изображение «закрытого замка» левее от адресной строки браузера. 



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