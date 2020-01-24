ФСБ объявила, что задержала в Крыму агента украинских спецслужб, который оборудовал схроны со взрывчаткой

24.01.2020, 12:33, Новости дня

ФСБ России объявила, что задержала в аннексированном Крыму местного жителя, который якобы был агентом украинских спецслужб и 

оборудовал в Симферополе схроны с боеприпасами и взрывчаткой. 

«В обустроенных им тайниках обнаружено и изъято девять электродетонаторов, три запала, взрыватели замедленного действия и бризантное взрывчатое вещество общей массой пять килограммов», — сообщил 24 января Центр общественных связей ФСБ России.

Имя задержанного пока неизвестно, но в ФСБ заявили, что завели в отношении него дела по ч. 2, ст. 222 и ч. 2 ст. 222.1 УК РФ (незаконное

приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ и боеприпасов,

совершенные группой лиц по предварительному сговору). Суд уже отправил его под арест. 

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года по результатам так называемого референдума, проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции. После аннексии российские спецслужбы провели несколько громких операций против «диверсантов», якобы действовавших на полуострове по заданию украинских спецслужб и крымских татар. Многие задержанные ФСБ жаловались на пытки: 

Жителя Харькова Александра Стешенко сотрудники ФСБ похитили в апреле 2018 года на КПП «Чонгар», когда он пересекал административную границу между аннексированным Крымом и Херсонской областью Украины. Его пытками заставили дать показания о якобы действовавшей в Крыму экстремистской группе, основанной помощником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева Эролом Велиевым «по указанию председателя Меджлиса крымских татар Рефата Чубарова при поддержке СБУ». 
Граждане Украины Владимир Дудка, Алексей Бессарабов и Дмитрий Штыбликов проходили по делу «крымских диверсантов» и были признаны виновными в подготовке диверсий в аннексированном Крыму. Бессарабова и Дудку приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Штыбликов в ноябре 2018 года уже получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. 
В октябре ФСБ задержала в Крыму проукраинского активиста Олега Приходько. Ему также вменяют статью 205 УК РФ («Теракт») и статью 223.1 («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Также в ноябре 2019 года в Крыму была задержана Россиянка: ее ФСБ также обвиняет в шпионаже на украинские спецслужбы. 



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