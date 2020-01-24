Мирзиеев в послании пообещал $700 млн. на борьбу с бедностью, ЗОЖ, театры, парки и теннисные корты

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 24 января выступил с посланием перед новым парламентом республики. Он пообещал:

создать в Узбекистане Общественную палату для усиления контроля над деятельностью госорганов,

отчеты хокимов перед СМИ и общественностью,

повысить пенсии, зарплаты, стипенции и пособия темпами, опережающими инфляцию,

внедрить систему «одного окна» для получения пособий,

пенсию по паспорту, без сбора справок,

выделить $700 млн на программу по сокращению бедности.

Стенограмма речи Мирзиеева опубликована на официальном сайте президента Узбекистана.

Программа по сокращению бедности, по его словам, власти Узбекистана разработают совместно с Всемирным банком (ВБ) и направят на нее $700 млн.

По словам Мирзиеева, сейчас в Узбекистане малообеспеченными

являются 4,5-5 миллионов граждан, или до 15% от общего числа населения в 34 млн. человек. Всем бедным, которые заходят создать свой бизнес, президент пообещал поддержку предпринимательства, широкий доступ к услугам микрофинансирования и финансовым ресурсам, а также к государственным закупкам. А тем, кто не имеет предпринимательских способностей – профессиональную переподготовку и 500 тысяч новых рабочих мест в рамках госпрограмм.

Также Мирзиеев пообещал, что «в течение года размеры заработной платы, пенсий, стипендий и пособий будут повышаться с опережением инфляции». В стране, по его словам, будет создана система, которая позволит гражданам обратиться за социальным пособием через систему «одного окна»: «в одно ведомство, которое в тот же день подготовит все необходимые документы и решит вопрос».

«Кроме того, будет создана система, при которой гражданам для оформления пенсии будет достаточно предъявить паспорт: для этого необходимо перевести фонд государственного архива в электронный банк данных», – пообещал Мирзиеев.

Воспитанникам детских домов президент Узбекистана пообещал рабочие места и жилье: «Нам очень важно, чтобы такие дети постоянно ощущали заботу и внимание государства и общества», – подчеркнул он.

«Предлагаю создать Общественную палату республики Узбекистан. Это

необходимо для усиления общественного контроля над деятельностью

госорганов, – также заявил Мирзиеев, обращаясь к парламенту. Отдельно он анонсировал «регулярные» выступления хокимов перед СМИ и общественностью».

Мирзиеев также анонсировал выделение 1,5 триллиона сумов на лекарства и оборудование в госбольницах – в 1,3 раза больше, чем в прошлом году. На строительство и ремонт 281 медицинского учреждения будет, по его обещанию, направлен еще 1,1 триллиона сумов.

Отдельно президент сообщил, что будут введены электронные медицинские карты в больницах и поликлиниках: в Ташкенте их введут уже в 2020 году.

Мирзиеев также призвал «шире распространять здоровый образ жизни среди населения». Он пообещал строительство 269 футбольных, волейбольных, баскетбольных и бадминтонных площадок, 178 залов для занятия боксом, курашем, фитнесом и гимнастикой, 32 теннисных кортов. Правительство и Национальный олимпийский комитет Узбекистана, по его словам, «должны создать все условия для достойного выступления наших спортсменов на предстоящих Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио».

В области экологии президент пообещал создать «зеленые пояса» вокруг городов Нукус, Ургенч и Хива и засадить деревьями высохшее дно Аральского моря.

Также Мирзиеев обещал в 2020 году за счет бюджета построить или реконструировать здания 22 театров и учреждений культуры и открыть 20 центров культуры, парков культуры и отдыха.

Также Мирзиеев призвал развивать «духовно-нравственный мир наших людей, особенно молодежи» и воспитывать молодежь «в духе патриотизма, преданности Родине». «Никто не должен стоять в стороне в очень важной работе по обеспечению мира и спокойствия в нашей стране. Береги своих детей, свой дом, свою Родину – как зеницу ока!» – подчеркнул он.

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