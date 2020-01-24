Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований

Экс-президент Украины и народный депутат от фракции «Европейская солидарность» Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
Вместе с адвокатами Порошенко попытался пройти в здание ГБР, однако на проходной его и ряд депутатов от «Евросолидарности» остановили сотрудники Национальной полиции, пишет агентство.
В результате после словесной перепалки правоохранители пропустили бывшего президента для проведения допроса.
Речь идет о вызове на допрос в качестве свидетеля в рамках уголовного производства о возможном совершении государственной измены при согласовании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.
18 января ГБР сообщило, что вызывает Порошенко на допросы 21-го и 24 января, и опубликовало соответствующие повестки. В партии «Европейская солидарность» заявили, что бюро умышленно назначило допросы их лидера на те даты, когда он планировал находиться в Швейцарии.
20 января Головань сообщил, что Порошенко не получал повесток о вызове на допрос в ГБР, он пришел за ними в ведомство сам и намерен посетить ГБР 24 января. Адвокат сказал, что на 21 января экс-президент повестку не получил.
В ГБР заявили, что готовят принудительный привод.
По информации ГБР, по состоянию на конец ноября 2019 года Порошенко фигурировал в 13 уголовных производствах.
5 декабря тогдашний директор ГБР Роман Труба говорил, что его ведомство готовит еще одно уголовное производство в отношении Порошенко, оно касается назначения на должность заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. По его словам, это будет уже 14-е производство против экс-президента.
10 декабря стало известно, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту возможного совершения государственной измены Порошенко при подписании Минских соглашений. Адвокат экс-президента Игорь Головань считает, что это производство может навредить нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому, поскольку для его команды Минские договоренности продолжают служить основой работы нормандского формата.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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