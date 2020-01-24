Черной от горя Рязановой стало плохо у гроба сына

В театре «Содружество актеров Таганки» проходит церемония прощания с Данилой Перовым – единственным сыном звезды фильма «Москва слезам не верит» Раисы Рязановой. Гроб с телом актера установлен на сцене, где он играл. Из динамиков негромко звучат песни Булата Окуджавы. А на экране мелькают кадры, на которых Данила запечатлен во время актерских капустников, на презентациях, гастролях. Молодой, улыбающийся, счастливый – ему шел всего 52-й год…

В «Содружество актеров Таганки» он пришел в 1994 году. Работа в спектакле «Конек-Горбунок» стала для него здесь первый, а потом был целый каскад ролей, образов, характеров. И поэтому скоропостижный уход артиста – у него оторвался тромб – стал шоком для коллег. Что уж говорить о матери – 75-летней Раисе Рязановой.

Черная от горя и с красными от слез глазами, она первая подошла к гробу – гладила сына по лбу, рыдала и что-то шептала. А потом на протяжении двух часов сидела в окружении невестки Алены, 29-летнего внука Андрея (он, кстати, продолжил династию и тоже служит в этом театре) и принимала соболезнования. Хотя что тут можно сказать, когда, кажется, все рухнуло…

Родственники обмахивали Раису Ивановну веером, подавали воду, успокоительное. Но как тут успокоиться… Рязановой даже стало плохо, но, благо, у входа дежурила карета скорой помощи.

«Говорят, незаменимых нет, но это не так. С уходом Данилы мы все это поняли», – сказал близкий друг артиста. Похоронят артиста на Троекуровском кладбище столицы.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Количество людей, погибших в результате землетрясения на востоке Турции, выросло до 22. Ранее сообщалось о 19 погибших. Больше тысячи человек пострадали. Об этом пишет Reuters. Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В городах, находившихся неподалеку от эпицентра, разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Подземные толчки также […]