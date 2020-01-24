Украинскую пианистку номинировали на «Грэмми»

Украинскую пианистку Надежду Шпаченко номинировали на музыкальную премию «Грэмми 2020» в категории «Классическая музыка». Об этом 23 января сообщило «Радіо Ісландия» в Fаcebook.
Шпаченко заявлена сразу в двух номинациях: «Лучший сборник» и «Продюсер года в классической музыке» за альбом The Poetry Of Places.
В пластинку вошли новые сольные произведения и исполненные с пианистом лос-анджелесской филармонии Джоэном Пирсом Мартином и перкуссионистами (музыкантами, играющими на ударных инструментах. – «ГОРДОН») коллектива Los Angeles Percussion Quartet Ником Терри и Кори Хиллсом.
Надежда Шпаченко является профессором музыки в Калифорнийском государственном политехническом университете в Помоне. В Америке она известна активным исполнением современной музыки. На ее счету премьерные исполнения произведений Эллиотта Картера, Джорджа Крама, Тома Флаэрти, Юрия Ищенко, Яниса Ксенакиса и других.
Во время своих концертов Шпаченко исполняет произведения за роялем, но играет также и на игрушечных фортепиано, клавесине и перкуссии. Ее выступления сопровождаются декламацией, игрой на синтезаторе, а также мультимедийными материалами.
За декілька днів відбудеться 62-а церемонія нагородження музичної премії "Греммі" і ми з радістю повідомляємо, що серед…
Posted by Радіо Ісландія on Neljapäev, 23. jaanuar 2020
Премия «Грэмми» вручается ежегодно с 1958 года американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. В 2020 году по количеству представленных категорий лидирует Lizzo – американская певица появляется в списке восемь раз. Вслед за ней идут Билли Айлиш и Lil Nas X. Церемония награждения «Грэмми» назначена на 26 января – шоу пройдет в лос-анджелесском комплексе Staples Center.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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