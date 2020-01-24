Глава ПФР назвал требуемую на выплаты ветеранам к юбилею Победы сумму

24.01.2020, 12:30, Новости дня

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей, сообщил глава ПФР Максим Топилин.

В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила Топилина коллективу Пенсионного фонда РФ (ПФР), передает ТАСС.

«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла – это дополнительно почти 60 млрд руб. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом», – сообщил он.

Топилин добавил, что ПФР уже подготовил изменения в законодательство, касающиеся выдачи материнского капитала на первого и второго ребенка. Сейчас проект находится в Министерстве труда и соцзащиты.

Напомним, президент Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей.



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