Глава ПФР назвал требуемую на выплаты ветеранам к юбилею Победы сумму

Обеспечение выплат к юбилею Победы ветеранам Великой Отечественной войны потребует 60 млрд рублей, сообщил глава ПФР Максим Топилин.
В пятницу вице-премьер Татьяна Голикова представила Топилина коллективу Пенсионного фонда РФ (ПФР), передает ТАСС.
«Мы также предусматриваем выплату нашим самым уважаемым гражданам — участникам и ветеранам войны, а также труженикам тыла – это дополнительно почти 60 млрд руб. Это те 75 и 50 тыс. рублей, которые были озвучены президентом», – сообщил он.
Топилин добавил, что ПФР уже подготовил изменения в законодательство, касающиеся выдачи материнского капитала на первого и второго ребенка. Сейчас проект находится в Министерстве труда и соцзащиты.
Напомним, президент Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам по 75 тыс. рублей.
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