«Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!». Питт назвал себя старым

56-летний голливудский актер Брэд Питт, получая приз за вклад в кинематограф на Международном кинофестивале в Санта-Барбаре, сказал, что уже старый. Об этом сообщает Entertainment Tonight.

Питт встретился на сцене с режиссером Дэвидом Финчером, у которого снимался в фильмах «Семь» (1995) и «Бойцовский клуб» (1999).

«Такие вечера говорят мне, что я стар. Я больше не могу переносить ночные съемки, и я с удовольствием отдаю свои трюки каскадерам. Я уже не помню первое правило Бойцовского клуба!» – сказал Питт.

Он отметил, что тем не менее, такие встречи и мероприятия делают его счастливым.

«Мне так повезло поработать с удивительными людьми, которые научили меня многому и которые коснулись моей жизни. Монтажеры, композиторы, потрясающие режиссеры… Действительно прекрасные, удивительные люди. Мне просто очень приятно быть здесь, и я благодарен за это», – отметил Питт.

Лента «Бойцовский клуб» снята по одноименному роману американского писателя украинского происхождения Чака Паланика. Она рассказывает о некой закрытой организации – Бойцовском клубе. Первое правило Бойцовского клуба (которое якобы не помнит Питт) – никому не рассказывать о Бойцовском клубе.

Брэд Питт родился 18 декабря 1963 года в Шони (штат Оклахома, США). Он лауреат премий «Золотой глобус» и «Оскар». В 2014 году Питт получил «Оскара» как продюсер фильма «12 лет рабства». В 2020-м он номинирован как актер, исполнивший лучшую роль второго плана («Однажды… в Голлмвуде»).

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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