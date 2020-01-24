Порошенко прибыл на допрос в Госбюро расследований

Бывший президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в государственное бюро расследований.
У здания Госбюро проходят митинги сторонников и противников экс-президента. Охрана здания значительно усилена, передает РИА «Новости».
Порошенко прошел через живой коридор своих сторонников, поздоровался с некоторыми из них и зашел в здание.
Во вторник начальник отдела центрального аппарата Госбюро расследований Олег Корецкий заявил, что Порошенко не пришел на допрос, следователи готовят документы для принудительного привода. Однако адвокат экс-президента заявил, что Порошенко не вручали повестку о вызове на допрос 21 января. Бывший глава государства получил повестки о вызове на допрос на 24, 31 января, а также на 11 февраля.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, в чем именно обвиняют Порошенко.
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