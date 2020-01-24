Вдова Мурата Насырова не собирается выезжать из квартиры, из окна которой выпал ее муж

Наталия Бойко, вдова Мурата Насырова, сообщила, что не собирается выезжать из злополучной квартиры, из окна которой выпал муж. Об этом она пояснила изданию «Комсомольская правда».

Наталия Бойко не планирует продавать московскую квартиру, из окна которой по официальным данным выбросился ее супруг певец Мурат Насыров. Она проживает в ней со своими детьми – 23-летней дочерью Лией и 19-летним сыном Акимом. Их общие дети пошли по стопам родителей и занимаются творчеством. Аким Насыров учится в Гнесинке, там же в свое время учились и его родители. Он отлично играет на саксофоне. Играть на музыкальных инструментах его научил друг покойного отца Батырхан Шукенов, который всячески поддерживает семью, как моральном плане, так и в материальном. Аким Насыров выступает в составе музыкальной группы и интересуется предпочтениями погибшего отца.

Мурат Насыров скончался на 38-ом году жизни, в 2007 году, выпав из окна своей квартиры. Его дочь, которая в тот момент находилась вместе с ним в квартире, подтвердила произошедшее. Причины гибели певца до сих пор остаются неизвестными.

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