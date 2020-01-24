Минобороны назвало число приглашенных на Армейские игры-2020 стран

Россия пригласила военных из 90 государств, в том числе стран НАТО, принять участие в Армейских международных играх 2020 года, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании организационного комитета по подготовке игр.

Министр обороны напомнил, что шестые Армейские международные игры пройдут с 23 августа по 5 сентября.

«В этом году приглашения отправлены 90 государствам, включая членов Североатлантического альянса», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.

Он добавил, что за пять лет в играх приняли участие свыше 20 тыс. представителей армий 40 стран, а в этом году ожидается приезд 250 команд общей численностью 6 тыс. человек.

Министр отметил, что в Вооруженных силах РФ уже проходят отборочные этапы игр с участием около 50 тыс. человек.





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