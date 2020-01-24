Мнение: Отлились России обамины слезы!



США смогли остановить достройку «Северного потока – 2», но это не позволяет говорить о серьезной победе – ведь инвестиции в Россию зарубежными и очень часто западными инвесторами – продолжаются!

Пока, как рассказывал уважаемый лауреат премии Мира Барак Обама – российскую экономику порвали в клочья, а Путина изолировали. Пока, как в свою очередь рассказывали нам лучшие люди этой страны, такие как Андрей Макаревич, Алексей Венедиктов, Евгения Марковна Альбац и Ксения Анатольевна Собчак – население страны-бензоколонки по словам незабвенного сенатора Маккейна – голодает и точит вилы, чтобы сбросить тяжкие оковы режима Путина – в российские проекты приходит все больше и больше денег из-за рубежа. Так иностранные инвестции в 2019 году достигли астрономических сумм и увеличелись на 70%! И это еще не начал работать Дональд Трамп, обещавший лично министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову увеличить товаро-оборот между нашими странами! Как тебе такое – Барак Обама?

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Счастья вам!

Источник: Вместе победим!

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