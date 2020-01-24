Голливудский супермен Дольф Лундгрен не оправдал надежд Виктории Бони

Голливудский супермен 62-летний Дольф Лундгрен не оправдал надежд Виктории Бони. Селебрити сама дала повод хейтерам для насмешек.

Накануне прославившаяся участием в шоу «Дом-2» Виктория Боня похвасталась близким общением с актером Дольфом Лундгреном на кинофестивале. По её словам, lady-killer не устоял перед обаянием и красотой отечественной телезвезды и проявлял к ней повышенный интерес. Появление же знаменитости скандинавского происхождения на Красной дорожке фестиваля в Доминикане вместе с новой избранницей поставило Боню в довольно неловкое положение.

Оказалось, что герой боевиков 80-х уже несколько месяцев состоит в романтических отношениях со своим бывшим фитнес-тренером. Эмма Крокдэл почти на 40 лет моложе похитителя женских сердец, но чувства не подчиняются законам времени. Появившись с юной пассией на гала-ужине, Лундгрен, по мнению присутствующих, просто сиял от гордости, открыто проявляя к девушке нежные чувства. Антипоклонники Виктории Бони не упустили возможность позлорадствовать над её несбывшимися мечтами и посоветовали впредь не торопиться с поспешными выводами.

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