Светлана Светличная рассказала о состоянии сына Алексея Ивашова: «Врачи чуть не угробили»

Светлана Светличная пояснила журналистам о состоянии сына, который на днях попал в медучреждение из-за камней в желчном пузыре. Как сказала актриса, врачи едва не погубили Алексея Ивашова.

Изначально знаменитость не стала рассказывать о произошедшем, отметив лишь, что ситуация тяжелая. Поклонники творчества Светличной переживают за здоровье ее наследника и помнят, как в 2006 году она уже похоронила младшего 34-летнего сына Олега. Журналистам удалось связаться с артисткой и узнать, как сейчас себя чувствует Алексей Ивашов. Звезда кино заявила, что ему было необходимо хирургическое вмешательство, но вместо этого медики чуть не отправили мужчину на тот свет. Светлана Афанасьевна решила перевести сына в другую больницу, хотя сначала доктора были против.

Теперь Светличная благодарит специалистов из института хирургии Вишневского, которые провели наследнику операцию. «Он сам потихонечку ходит по палате, разговаривает», — поделилась актриса подробностями состояния Ивашова и добавила, что его выпишут на днях.

У артистки не всегда были теплые отношения со старшим сыном, так как он не мог простить матери второе замужество после кончины отца. На протяжении нескольких лет житель игнорировал родительницу, но в 2017 году они помирились.

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