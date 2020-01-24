США обеспокоены действиями России в Сирии

Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри выразил обеспокоенность по поводу действий Москвы в Сирии, где российские силы, по его словам, заблокировали доступ к ключевым районам.

Как рассказал Джеффри журналистам в Госдепартаменте, российские силы заблокировали два пограничных перехода: один на юге, на границе с Иорданией, а второй на северо-востоке, на границе с Ираком.

«Мы этим очень обеспокоены и недовольны», – подчеркнул дипломат.

Джеффри рассказал, что в районе города Манбидж также имели место проблемы с предотвращением конфликтных ситуаций, которые начались примерно 14 месяцев назад, когда российские силы зашли в юго-восточную часть этого периметра.

«В какой-то момент мы перехватили российского генерал-майора, который ехал в направлении города Манбидж, но это было улажено по военным каналам», – рассказал дипломат, не уточнив никаких подробностей.

По словам Джеффри, особенно напряженная ситуация наблюдается в городе Эль-Камышлы, где сходятся все дороги и присутствуют как ранее размещенные сирийские и российские силы, так и новые, а также силы США, в том числе один из важнейших аэродромов и штаб-квартира. «Там ведется активное патрулирование», – отметил он.

«Небольшое количество этих мини-патрулей, мини-координаций и мини-контактов, в самом безобидном смысле этого слова, привели к незначительным противостояниям, – пояснил дипломат. – Ничего серьезного, ничего особенно угрожающего. Подобные ситуации улаживаются по военным каналам, иногда на уровне полковников, иногда на уровне генерал-майоров, иногда на уровне генерал-полковников, но всегда на военном уровне».

Ранее на этой неделе американский военный патруль не позволил российской военной колонне проехать по важной автодороге на северо-востоке Сирии, сообщают местные источники. Инцидент произошел на фоне растущей напряженности между двумя сторонами.

Правозащитная организация Syrian Observatory for Human Rights, которая ведет мониторинг военных действий с помощью наблюдателей на местах, сообщила во вторник, что американские военные не позволили российской военной технике использовать магистральную дорогу между двумя городами на северо-востоке Сирии, которые контролируются курдами.

Российский конвой пытался проехать к пункту пересечения границы между Сирией и Ираком, который контролируется поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами (СДС), указали правозащитники.

Когда турецкие военные и союзные им сирийские ополченцы развернули наступление на СДС в октябре 2019 года, а США вывели войска из некоторых районов вблизи сирийско-турецкой границы, Россия, будучи верным сторонником режима президента Сирии Башара Асада, нарастила свое военное присутствие на северо-востоке страны.

После усиления давления со стороны Конгресса и иностранных союзников США президент Дональд Трамп решил оставить около 500 американских военнослужащих для защиты нефтяных месторождений региона и недопущения доступа к ним сил «Исламского государства» и сирийских правительственных войск.

Теперь и у США, и у России есть военные аванпосты в регионе.

Русская служба «Голоса Америки» Нравится Буду следить Подписка

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