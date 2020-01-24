Северная Корея сменила министра иностранных дел

На пост министра иностранных дел Северной Кореи утвержден бывший военный Ри Сон Гвон, почти не имеющий опыта во внешней политике.

Это назначение может указывать на то, что Пхеньян готовится занять более жесткую позицию на ядерных переговорах с Вашингтоном.

Об утверждении Ри Сон Гвона на пост министра иностранных дел сообщило в пятницу агентство ЦТАК. Сообщается также, что накануне он посетил прием для иностранных дипломатов в Пхеньяне.

Ранее южнокорейские и другие иностранные СМИ сообщали, что власти КНДР уведомили иностранных дипломатов в Пхеньяне о назначении нового министра на прошлой неделе.

Ри Сон Гвон – полковник армии в отставке. Ранее он возглавлял ведомство, ответственное за отношения с Южной Кореей, и за последние 15 лет многократно принимал участие в военных переговорах с Сеулом.

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