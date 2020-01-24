Сенатор: США в ситуации с Винником поставили Грецию в стойло

«Это элемент информационной войны. Главное – вызвать негатив к России, а доказательства никого не волнуют», – сообщил газете ВЗГЛЯД сенатор Франц Клинцевич, комментируя выдачу российского гражданина Александра Винника из Греции во Францию по запросу США.

«У Греции сложный период. Она находится в зависимости от коллективного Запада. А тот, в свою очередь, с американцами во главе раскручивает любой инфоповод, который можно представить в негативном для РФ свете», – сказал член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, Греция экстрадировала обвиняемого в махинациях с криптовалютой российского гражданина Александра Винника во Францию, отклонив аналогичный запрос России. Сама экстрадиция был проведена тайно, и оказалась похожа на похищение. Французские следователи проигнорировали состояние россиянина после голодовки и устроили ему допрос.

Государственный совет – Верховный административный суд Греции обосновал свои действия тем, что экстрадиция в Россию «помешала бы последующей выдаче запрашиваемого лица французским и американским судебным органам», поскольку РФ не выдала бы своего гражданина другой стране в соответствии с Конституцией.

В связи с этим суд согласился с «приоритетной выдачей запрашиваемого лица во Францию и США».

«В данном случае имело место колоссальное давление со стороны спецслужб стран НАТО, куда входит и Греция. Только это давление позволило провести тайную операцию по вывозу гражданина РФ из Греции во Францию», – отметил Клинцевич.

«Грецию демонстративно поставили на место, в стойло, потому что у этой страны были свои исторически сложившиеся дружественные отношения с Россией. Забрали человека, обвинения в адрес которого еще не факт, что докажут. Провели тайком совместную операцию. И наполнили информационное поле негативным контентом о России. Мол, РФ – это страна-изгой, с ними договариваться нельзя», – отметил собеседник.

По его словам, «на этой информационной войне такие психологические приемы являются ключевым элементом». Потому подобные случаи могут повторяться в будущем.

«Найдут еще какого-нибудь русского, совершившего ошибку, возведут в разряд врага человечества, свяжут с какими-нибудь государственными интересами, и точно так же начнут проводить уголовное преследование. На Западе сегодня конспирология – это основная наука по дискредитации России. При этом факты и доказательства никого не волнуют», – заметил Клинцевич.

«Но мы не опустим руки в этой ситуации. Сейчас российскому МИД нужно действовать по линии международных институтов, информировать общественность об истинном положении дел, доносить правду о происходящем через средства массовой информации. Поверьте, капля камень точит. Мы не сдадимся, будем добиваться правды, и защищать своих людей. Виноват – пусть отвечает. А если не виноват – извините, господа, русских не сдаем», – заключил Франц Клинцевич.

Ранее греческий суд, объясняя причины выдачи Винника во Францию, заявил, что его право «находиться рядом со своими несовершеннолетними детьми» было «принято во внимание», но «оно не имеет решающего значения и не может стать выше интересов международной общественности в борьбе с преступностью».

По мнению защиты, Винника преследуют не за преступления, а за «деятельность во имя свободы», ведь он «он создает свободные финансовые операции граждан».

Работа интернет-биржи криптовалют BTC-Е, с которой связывают Александра Винника была приостановлена в июле 2017 года после его ареста в Греции по запросу США. Винника обвинили в помощи киберпреступникам и отмывании денег.

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