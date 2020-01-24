Дмитрию Медведеву выделят рабочее место в знаменитом особняке Морозова на Воздвиженке

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента. Это же подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю.
Есть и другие варианты размещения бывшего премьера, но Дом приемов правительства – основной.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК.
Дом приемов правительства РФ — особняк Арсения Морозова, где с 1959 года до конца 1990-х размещался Дом дружбы с народами зарубежных стран, был построен в 1895—1899 годах архитектором Виктором Мазыриным по заказу купца Арсения Морозова.
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