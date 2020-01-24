Автоновости: Обновленный Geely Atlas Pro для России получил мотор Volvo

Китайская марка Geely сертифицировала для России обновленный кроссовер Atlas Pro, который в нашей стране будет иметь всего один мотор, но сразу три коробки передач на выбор.

По данным Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) в базе данных Росстандарта, Geely Atlas Pro повезут из Китая в Россию с одним мотором, но сразу с несколькими видами трансмиссии. Так, обновленный кроссовер получит бензиновый 3-цилиндровый турбомотор, созданный совместно с Volvo. При объеме 1,47 л двигатель выдает 176 л.с. и 255 Нм в диапазоне от 1500 до 4000 об/мин. В ОТТС заявлено, что мотор может потреблять 92-й бензин.

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Привод — передний или полный с муфтой подключения задней оси. А вот коробок будет сразу три штуки. Базовая — 6-ступенчатая "механики" от фирмы Getrag. Далее идет 7-ступенчатый "робот" Ningbo UMD с двумя сцеплениями, рассчитанный на крутящий момент до 330 Нм. Третий вариант — 6-ступенчатый гидромеханический автомат Aiasin TF-72SC.

Стоит особо отметить, что масштабы доработок обновленного "Атласа" оказались настолько велики, что вседорожник, собственно, и получил новое название, получив приставку Pro в имени. Кроссоверу полностью переоформили переднюю часть кузова, оптимизировали проем пятой двери вместе с самой дверью и задней оптикой, а также осовременили бамперы.

Интерьер переработан практически полностью: Pro обзавелся новыми рулем, передней панелью с селектором коробки передач и центральной консолью, в которой поселилась последняя версия мультимедийной системы. Ее функционал расширен в том числе и за счет возможности поддерживать соединение с "умными часами" XWatch. Соответственно, некоторыми функциями кроссовера можно будет управлять прямо с запястья.

Продающийся сегодня в России дорестайлинговый Geely Atlas делают в Беларуси. Бензиновые "атмосферники" на 2 и 2,4 л выдают 139 или 149 л.с., турбомотор объемом 1,8 развивает 184 л.с. Привод передний или полный, коробки — 6-ступенчатая МКПП или 6-диапазонный автомат Aisin. Цены на кроссовер — от 1 170 000 рублей.

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